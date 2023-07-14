Компания Lego анонсировала модель марсохода NASA

Датская компания Lego анонсировала высокотехнологичную модель марсохода NASA Perseverance Rover, которая имеет рулевое управление и способна поворачиваться на 360 градусов. Об этом пишет Motor1.com.

© Motor1.com

Новый конструктор от Lego состоит из 1132 деталей и должен поступить в продажу 1 августа по цене 99,99 долларов США. В собранном виде марсоход обладает шарнирной подвеской и подвижной стрелой. Комплект также включает имитацию силовой установки, антенн, камер и научных инструментов. Кроме того, он оснащен миниатюрной версией летающего дрона Ingenuity.

Из-за сложности сборки и большого количества мелких деталей компания поставила возрастное ограничение в 10 лет. При этом модель марсохода не оснащена блоком питания и приводить его в действие можно только вручную.

Марсоход Perseverance Rover сел на Марсе 18 февраля 2021 года. За время, проведенное на планете, аппарат сумел впервые получить кислород из атмосферы и записать звуки марсианского песчаного вихря, а также сделал ряд интересных снимков.