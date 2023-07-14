Индия успешно запустила к Луне ракету-носитель со станцией «Чандраян-3»

Индийская организация космических исследований (ISRO) отправила в пятницу к Луне межпланетную автоматическую станцию "Чандраян-3" с луноходом на борту.

Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома, расположенного в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Прямую трансляцию вели индийские телеканалы.

По информации ISRO, миссия "Чандраян-3" имеет три основные цели: осуществить безопасную и мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу вездехода на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов.