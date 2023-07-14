Плагин для WordPress-страниц держал пароли пользователей в открытом виде

В популярном плагине All-In-One Security (AIOS) для WordPress, установленном на более чем миллионе сайтов, обнаружена серьезная брешь в системе безопасности. Плагин записывает пароли в открытом виде при попытке входа в систему, что может привести к раскрытию учетных данных всех пользователей-администраторов для любого человека, имеющего доступ к базе данных.

© Unsplash

О проблеме стало известно от пользователей, которые пожаловались на недостатки конструкции на форумах поддержки плагина. Разработчики плагина, команда Updraft, выпустили обновление (версия 5.2.0), устраняющее проблему и удаляющее занесенные в журнал пароли.

Однако некоторые пользователи сообщили, что обновление привело к ошибкам на сайте и даже не смогло удалить существующие журналы паролей.

Впоследствии было выпущено еще одно обновление (версия 5.2.1), но пользователи по-прежнему испытывали проблемы с сайтом.