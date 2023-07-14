Математическая модель поможет прочистить засоры в нефтепроводах

Ученые создали модель, которая описывает процесс формирования парафиновых отложений в скважинах и трубопроводах при добыче и транспортировке нефти. Образование таких парафиновых пробок очень усложняет процесс нефтедобычи: поток жидкости нарушается, сечение трубопровода уменьшается, давление возрастает, из-за чего приходится постоянно удалять парафиновые отложения. Модель проверили на фактических данных о распределении отложений по длине 10 нефтедобывающих скважин, отклонение наблюдаемых показателей от расчетных составило 3–6%, что позволяет говорить о высокой точности модели. С новой моделью, которая описывает, где, как и при каких условиях образуются эти отложения, управлять данным процессом станет гораздо легче. Исследование поддержано грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ) и опубликовано в журнале Sustainability.

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Каждый день миллионы баррелей сырой нефти перекачиваются по миру к своим потребителям. Однако существует ряд проблем: в составе нефти присутствуют различные примеси — тяжелые компоненты, способные к формированию твердых отложений. Некоторые из них имеют структуру воска, близкую к парафину. В трубах при снижении температуры (нефть горячая, а стенки труб холодные) частицы воска кристаллизуются и оседают на стенках труб. Это приводит к закупориванию скважины и увеличению давления в трубопроводе, что ведет к аварийной ситуации. Однако механизмы образования восковых отложений до сих пор не были полностью изучены, что затрудняло разработку эффективных методов по предотвращению образования пробок.

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Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета детально исследовали механизм оседания воска на стенках нефтепроводов и создали модель, на основании которой можно будет прогнозировать место и интенсивность выпадения отложений, а также разработать и оптимизировать способы борьбы с их образованием.

Интенсивность образования парафиновых отложений авторы определяли в уникальном лабораторном стенде, имитирующем процесс движения нефти по трубопроводу с воссозданием термобарических условий процесса, то есть температуры и давления. Тестовая секция лабораторной установки представляет собой двойной трубопровод, по внутренней поверхности которого течет горячая нефть, а по внешней — охлаждающая жидкость — хладагент.

Исследования показали, что в большей степени на образование парафиновых отложений влияют температурные условия. Однако оказалось, что зависимость нелинейная: чем ближе температура потока к значению, при котором начинается кристаллизация отложений (порядка 15–30°С), тем интенсивнее происходит образование отложений. В то же время при температуре стенки выше температуры начала кристаллизации процесс останавливается. Все полученные результаты авторы объединили в математическую модель, которая описывает выявленные зависимости и позволяет рассчитать риск образования восковых отложений. Исследователи проверили модель на фактических данных о распределении отложений по длине 10 нефтедобывающих скважин. Отклонение наблюдаемых показателей от расчетных составило 3–6%, что позволяет говорить о высокой точности модели и ее способности прогнозировать образование отложений в различных условиях. Так, с помощью предложенной модели можно определить, на каких участках труб необходимо организовать методы борьбы с отложениями и какие подходы будут оптимальными.

Использование полученной модели поможет оптимизировать существующие методы очистки от восков — глубину механической очистки скважины и параметры горячей промывки, — что повысит их эффективность и безопасность, а также снизит затраты на борьбу с образованием воскового осаждения. Полученные данные также позволят увеличить производительность скважин и снизить затраты на их эксплуатацию, а также повысить безопасность перекачивания нефти и снизить риски аварийных ситуаций. Кроме того, эти исследования могут привести к развитию новых методов очистки и переработки нефти — в условиях ограниченности нефтяного ресурса эта задача только набирает актуальность.