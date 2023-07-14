«ВКонтакте» запустила функцию расшифровки видеосообщений

Возможность расшифровки видеосообщений стала доступна в VK-мессенджере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ВКонтакте".

"Технология расшифровки полностью автоматизирована и работает на основе методов машинного обучения, разработанных командой "ВКонтакте". Для высокой точности расшифровки видеозаписи обрабатываются тремя нейросетями: они распознают звуки, отделяя их от видеоряда, формируют из звуков слова и определяют границы предложений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за распознавание слов отвечает разработка "ВКонтакте". В процессе участвуют три нейросети: акустическая распознает звуки, языковая формирует из звуков слова, а пунктуационная определяет границы предложений и расставляет знаки препинания, поясняется в сообщении.

"Технология обучается на субтитрах фильмов и способна понимать неразборчивую речь и неформальную лексику, убирать паузы из записи, разбивать текст на предложения и смысловые блоки. Распознавание речи полностью автоматизировано и происходит без участия человека", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, пользователи могут расшифровывать как полученные, так и отправленные видеосообщения.

"Инструмент будет полезен, когда неудобно слушать или смотреть видеосообщение. Кроме того, он позволит вернуться к нужной информации в переписке: расшифрованные видеосообщения можно находить при помощи поиска по тексту", - подчеркнули в пресс-службе.