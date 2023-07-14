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«Дом как услуга»: LG введет систему платных подписок для бытовой техники

LG Electronics объявила о своих планах увеличить выручку с 51 до 78 млрд долларов в ближайшие 6,5 лет за счет использования своих «умных» телевизоров и услуг подписки на технику.

LG введет систему платных подписок для бытовой техники
© globallookpress.com

LG планирует создать бизнес-модель «вовлечения клиентов», которая будет использовать имеющуюся технику, например, «умные» телевизоры, для получения постоянной прибыли за счет подписок, контента и других решений. Такой подход должен помочь компании в формировании принципа «Дом как услуга».

По замыслу генерального директора Уильяма Чо, к 2030 году LG превратится в «компанию умных решений для жизни», в которой значительную роль будет играть рост на основе подписки.

Планы LG по росту доходов совпадают с бурно развивающейся индустрией подписных услуг, хотя некоторые регуляторы и высказывают опасения по поводу практики подписок.

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