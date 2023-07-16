$90.12-0.06101.20+0.52

Маск пожаловался на убыточность Twitter

Twitter по-прежнему является убыточной компанией из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Об этом заявил владелец соцсети, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Он поделился информацией, отвечая на предложение пользователя Twitter создать более выгодные условия для содержания соцсети.

Маск пожаловался на убыточность Twitter
© ТАСС

Маск отметил, что компания до сих пор имеет отрицательный денежный поток. Причиной тому являются падение доходов от рекламы — примерно на 50 процентов, и большая долговая нагрузка.

«Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе какую-либо роскошь», — написал он в Twitter.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости