Маск пожаловался на убыточность Twitter

Twitter по-прежнему является убыточной компанией из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Об этом заявил владелец соцсети, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Он поделился информацией, отвечая на предложение пользователя Twitter создать более выгодные условия для содержания соцсети.