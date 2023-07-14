Открыта ультрахолодная звезда с необъяснимыми радиосигналами

Ученые из Сиднейского университета в Австралии открыли новую звезду. Это крошечный и чрезвычайно холодный объект, который испускает необъяснимые радиосигналы.

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Звезду назвали T8 Dwarf WISE J062309.94-045624.6 (W0623). Она относится к классу коричневых карликов. Такие объекты считаются неким промежуточным звеном между настоящей звездой и планетой. Они гораздо тусклее и холоднее других светил.

Звезда W0623 расположена примерно в 37 световых годах от Земли. Ее радиус примерно в 0,65-0,95 раза больше, чем у Юпитера, а масса примерно в 44 раза выше, что делает объект очень плотным.

Температура поверхности W0623 составляет не более 425 градусов Цельсия – холоднее, чем у обычного походного костра. Для сравнения, поверхность Солнца нагревается от 3 700 до 7 700 градусов Цельсия.

Новое исследование показало, что звезда излучает слабые радиоволны. Обычно такое излучение испускают гораздо более крупные и горячие космические тела.

Эксперты полагали, что только около 10% коричневых карликов излучают радиоволны. Это объекты, температура поверхности которых достигает не менее 2200 градусов по Цельсию. Остается неизвестным, почему звезда W0623, которая намного холоднее, испускает сигналы, способные быть обнаруженными с Земли, сообщает The Astrophysical Journal Letters.