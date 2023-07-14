Эксперт объяснил смысл отказа от техники Apple для госслужащих

«Android — это открытая ОС, на сайте её мы можем посмотреть, из чего состоит операционная система, все разработчики могут посмотреть, что она использует, какой у неё исходный код. iOS — система закрытая, неизвестно, какие данные и кому она отправляет, и самое главное — как это изменится с обновлениями. Непонятно, когда что включится, какая информация передастся и кому. Есть отечественные ОС, но очень многие из них — это всё наработки сообщества. Для того чтобы создать целиком и полностью отечественную систему, понадобятся годы и даже десятилетия, если мы говорим про полную замену».