Эксперт объяснил смысл отказа от техники Apple для госслужащих

IT-эксперт объяснил смысл отказа от устройств на платформе iOS для госслужащих
Специалист по IT-технологиям, руководитель группы компаний PE STUDIO Евгений Рыбалкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что проблема iOS — в её закрытости.
«Android — это открытая ОС, на сайте её мы можем посмотреть, из чего состоит операционная система, все разработчики могут посмотреть, что она использует, какой у неё исходный код. iOS — система закрытая, неизвестно, какие данные и кому она отправляет, и самое главное — как это изменится с обновлениями. Непонятно, когда что включится, какая информация передастся и кому. Есть отечественные ОС, но очень многие из них — это всё наработки сообщества. Для того чтобы создать целиком и полностью отечественную систему, понадобятся годы и даже десятилетия, если мы говорим про полную замену».
Также Рыбалкин добавил, что основные утечки всегда происходят из-за человеческого фактора.
Ранее IT-эксперт счёл преждевременным выход ОС «Аврора» на массовый рынок. Она ещё не доработана для простых пользователей. Такое решение только оттолкнёт покупателей от отечественного продукта, сказал ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.