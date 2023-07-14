Bosch начала выпуск силовых установок на водородных топливных ячейках

Немецкая компания Bosch инвестирует почти 2,5 миллиарда евро в технологию водородных топливных ячеек с 2021-го по 2026 год и рассчитывает выручать от их продажи примерно по пять миллиардов к 2030-му. Как сообщает Reuters, производство силовых установок с этой технологией уже началось.

© Unsplash

Водородные топливные ячейки (или водородные топливные элементы) используют химическую реакцию между водородом и кислородом для преобразования химической энергии в электричество. Они представляют собой форму возобновляемой энергии, которая может использоваться для заправки автомобилей.

Видео дня

Основными компонентами водородной топливной ячейки являются анод, катод и электролит. В электролите содержится катализатор, который способствует реакции водорода и кислорода. В результате этой реакции образуется вода и выделяется электричество.

Преимущества водородных топливных ячеек включают высокий коэффициент преобразования энергии, отсутствие выбросов вредных веществ и высокую эффективность при использовании водородного топлива. Водород в специальном резервуаре под большим давлением заменяет тяговый аккумулятор, баллоны с водородом намного легче аккумуляторных батарей и быстро наполняются на заправках.

Однако их производство обходится дорого, кроме того, для их использования требуется развивать специальную инфраструктуру для заправки.

Запланированные Bosch инвестиции в технологию оказались на один миллиард евро больше, чем было предусмотрено в предыдущем инвестиционном плане на 2021-2024 годы.

Reuters подчеркивает, что авто с водородными топливными ячейками могут заправляться «за считанные минуты» и имеют гораздо больший запас хода, чем машины с аккумуляторными батареями, но инфраструктура для них отсутствует, и они менее энергоэффективны.

Несмотря на это, в Bosch рассчитывают, что к 2030 году каждый пятый новый грузовик весом шесть тонн и более будет оснащен силовыми агрегатами на водородных топливных ячейках.

Производство силового модуля Bosch на топливных ячейках уже началось на заводах в немецком Штутгарте и в китайском Чунцине.