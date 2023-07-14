Названы даты анонса складного смартфона OnePlus Open и OnePlus 12

В Сети наконец-то появились долгожданные даты анонса новых устройств OnePlus.

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По данным инсайдеров, складной смартфон OnePlus Open будет представлен 29 августа. Раскладушка премиум-класса с внутренним дисплеем диагональю почти 8 дюймов обещает стать одним из лучших гибких устройств на рынке.

Ожидается, что OnePlus Open будет оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и высококачественной камерой. Период его релиза на рынок совпадает с прошлогодним мероприятием по случаю анонса OnePlus 10T, которое также проходило в Нью-Йорке.

Ещё одной важной утечкой является информация о предстоящем выпуске флагманской модели OnePlus 12. По словам источника, китайский релиз OnePlus 12 запланирован на декабрь, а международный запуск, скорее всего, состоится позднее.