Специалисты оценили камеру смартфона за 30 тысяч рублей

Смартфон Honor 90 с 200-мегапиксельной камерой проверили специалисты DxOMark, по качеству съемки гаджет занял 57 место с результатом 122 балла. Результаты теста опубликованы на сайте лаборатории.

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В результате Honor 90 за 30 тыс. руб. оказался хуже некоторых конкурентов в своей ценовой категории.

Основная система камер состоит из трех модулей: основного на 200 МП, сверхширокоугольного на 12 МП и датчика глубины на 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение на 50 МП.

За фотографии Honor 90 получил 128 баллов, а за видеосъемку ему присвоили 126 баллов. Специалисты отметили высокую производительность устройства, особенно в фотоэкспозиции и автофокусе.

Также в DxOMark положительно оценили режим макросъемки, который позволил запечатлеть объекты с высокой детализацией. Главными недостатками смартфона в лаборатории назвали проблемы с сохранением деталей текстуры в условиях слабого освещения и потерю качества при использовании телезума — у устройства отсутствует телеобъектив.

По итогам тестирования Honor 90 порекомендовали покупать для съемки статичных сцен при хорошем освещении. Например, для портретов друзей и семьи.

Honor 90 имеет 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, восьмиядерный процессор Snapdragon 7 Gen1, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 66 Вт.