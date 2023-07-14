Мошенники нашли новый способ кражи аккаунтов в «Телеграме»

По информации газеты «Известия», в Сети обновили популярную схему кражи аккаунтов в «Телеграме». Мошенники стали использовать другой метод, чтобы обманывать пользователей.

Злоумышленники приглашают пользователей в канал, где размещают сообщение от имени некой женщины. Согласно легенде, у её хороших знакомых дочка попала в финал конкурса рисунков и нужно проголосовать за работу, чтобы девочка смогла выиграть поездку в лагерь. Для этого ей необходимо 500 голосов.

Пользователю предлагают перейти по ссылке, которая также указана в сообщении. Однако на деле человек попадает на фишинговый ресурс, который маскируется под страницу авторизации в «Телеграме». Как раз на этой странице у пользователей крадут личные данные.