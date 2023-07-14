В июне установлены три климатических рекорда в мире

Вильфанд: июнь установил сразу три мировых рекорда
Июнь 2023 года установил сразу три мировых рекорда. Как сообщает ТАСС, о них рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, месяц лета стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений — он на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. При этом в ближайшие месяцы глобальный рекорд может обновиться — июль также обещает быть жарким.
Кроме этого, рекорд по теплу наблюдался и в Северной Атлантике. Еще одно «достижение» июня — снижение уровня морского льда в Антарктике до «беспрецедентно низкого».
«Настороженность вызывает именно Антарктика», — говорит главный синоптик России.
Вильфанд отметил, что из-за повышения температуры воды в Тихом океане, также известного как Эль-Ниньо, глобальная температура в ближайшие месяцы продолжит активно расти. Вода начнет активно передавать тепло в атмосферу и нагревать ее, влияя на мировой климат.