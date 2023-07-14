В июне установлены три климатических рекорда в мире

Июнь 2023 года установил сразу три мировых рекорда. Как сообщает ТАСС, о них рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, месяц лета стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений — он на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. При этом в ближайшие месяцы глобальный рекорд может обновиться — июль также обещает быть жарким.

Кроме этого, рекорд по теплу наблюдался и в Северной Атлантике. Еще одно «достижение» июня — снижение уровня морского льда в Антарктике до «беспрецедентно низкого».

«Настороженность вызывает именно Антарктика», — говорит главный синоптик России.