ЕС обязал производителей создавать смартфоны с заменяемой батареей

Ещё в июне этого года парламент Европейского Союза (ЕС) проголосовал за введение новых правил, которые заставят производителей проектировать свои устройства таким образом, чтобы пользователи могли легко заменять батареи без использования каких-либо специальных инструментов либо знаний. Сейчас большинство смартфонов поставляются с несменными батареями.

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После того как новый закон будет подписан парламентом и советом, правила вступят в силу в течение 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС. К 2027 году все смартфоны, продаваемые в странах-членах ЕС, должны иметь сменные аккумуляторы. Кроме того, батареи должны иметь маркировку с четкими инструкциями по их замене ЕС заявляет, что новые правила будут способствовать экономике замкнутого цикла, позволяя перерабатывать аккумуляторы для смартфонов путем сбора определенных материалов для производства новых.

Новые правила распространяются на все аккумуляторы, включая отработанные портативные аккумуляторы, аккумуляторы для электромобилей, промышленные аккумуляторы и аккумуляторы, используемые для легкого транспорта, такого как электрические велосипеды, мопеды и скутеры. Применяться правила будут ко всем устройствам, продаваемым в ЕС, независимо от того, где они произведены. Это означает, что Apple, Samsung и другие OEM-производители должны будут подчиниться этим правилам.