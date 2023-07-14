Rocket Lab модифицировала ступень Electron для повторного использования

Компания Rocket Lab модифицировала первую ступень ракеты Electron для повторного использования. Об этом сообщает SpaceNews.

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По словам исполнительного директора Rocket Lab Питера Бека, улучшена водонепроницаемость первой ступени, которая после использования опускается на парашюте в воду, откуда ее вылавливает корабль. Также изменен способ подъема ступени на судно и облегчена конструкция парашюта.

Запуск ракеты с модифицированной первой ступенью должен состояться 14 июля с площадки, расположенной в Новой Зеландии.

В июне компания Rocket Lab провела секретные испытания суборбитальной ракеты Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) в интересах Пентагона.