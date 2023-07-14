В ходе испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" в Японии произошел взрыв

В Японии в ходе испытания твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Jiji со ссылкой на министерство образования и науки Японии. Отмечается, что врыв произошел на полигоне в японской префектуре Акита.

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При этом сообщается, что инцидент случился спустя минуту после старта испытаний. О пострадавших не сообщается. Ранее в Министерстве обороны Японии заявили, что запущенная КНДР межконтинентальная ракета может достичь любой точки США.