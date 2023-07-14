От бесплодия до рака: какие виды упаковок для продуктов наносят страшный вред здоровью

Согласно мнению зарубежных специалистов, пицца и другие блюда навынос могут содержать опасные канцерогены, которые вызывают рак. Вредные химические соединения попадают в еду через контакт с упаковкой. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя Союза энергоэкономической безопасности Натальи Соколовой, какая упаковка для продуктов может навредить здоровью.

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По ее словам, коробки от пиццы не подлежат переработке, поскольку картон пропитывается жиром. Однако производители идут на всяческие ухищрения, чтобы сделать упаковку — коробку для пиццы или одноразовый стаканчик — водонепроницаемыми и устойчивыми к жиру.

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– Их обрабатывают полифторалкильными веществами. Они также известны как «вечные химикаты» и «вечные загрязнители окружающей среды». К ним относятся около 9000 химических веществ, наиболее известные такие как: GenX, PFBS, PFOA, PFOS, — перечислила Соколова.

Парадоксальным образом человек, желая облегчить себе жизнь, не принимает во внимание последствия, к которым это приведет, отметила эколог.

— В 1940-х годах, когда PFAS только начали использовать, экологи и ученые не смогли предсказать их способность распространяться в окружающей среде, а также их токсичность и устойчивость.

Тревогу забили лишь в начале этого века. Сегодня нам предстоит решить серьезные проблемы обширного загрязнения этими веществами питьевой воды, воздуха и почвы, в том числе используемой под сельское хозяйство. PFAS обнаруживают и в организмах людей, и во льдах Арктики, — рассказала Соколова.

Влияние этих веществ на людей до сих пор до конца не изучено и пока сложно делать долгосрочные прогнозы, продолжила эксперт. Пока известно лишь, что, накапливаясь в организме человека, PFAS вызывают:

заболевания щитовидной железы;заболевания печени;заболевания почек;бесплодие;различные виды рака;болезнь Альцгеймера.

— Кроме того, они снижают иммунитет и делают человека более уязвимым к таким вирусам, как COVID-19, — добавила специалист.

Россия готовится ввести запрет на использование этих химических соединений. Однако осуществить это будет непросто, так как почти вся упаковка, которая используется для продуктов питания, содержит PFAS. Но российские научные сотрудники уже нашли безвредную для окружающей среды и человека альтернативу. Они создали экологичный и биоразлагаемый, не содержащий синтетических компонентов, пленочный материал, в котором продукты питания хранятся дольше, чем в полиэтилене, заключила эколог.