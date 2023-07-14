Россияне стали тратить больше денег на «умные» часы

С января по июнь 2023 года в России было продано 3,3 млн «умных» часов и фитнес-трекеров на общую сумму 20,2 млрд руб., что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше на 50% в штуках и на 2% в деньгах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС.

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Самым популярным устройством в сегменте носимой электроники остаются смарт-часы. За последний год их доля продаж в штуках увеличилась с 51 до 68%. Всего с января по июнь в стране было продано 2,2 млн этих гаджетов на общую сумму почти 17,9 млрд руб., что больше прошлогодних показателей на 50% в штуках и на 1% в деньгах. Средняя цена устройства снизилась на 49%, до 8 тыс. руб.

Основной рост в этой категории продемонстрировали малоизвестные бренды, в основном из Китая, появившиеся в прошлом и в этом году. На их долю пришлось 43% продаж. Далее следует Apple с долей 10% и Xiaomi, занявшая 8% рынка.

Второе место по популярности занимают фитнес-трекеры. На них приходится 25% продаж в штуках. С января по июнь их было продано 821 тыс. на сумму 1,8 млрд руб., что меньше, чем годом ранее на 4% в штуках и 254% в деньгах. Средняя цена снизилась на 23% до 2,2 тыс. руб. Около половины (52%) рынка остается за Xiaomi.