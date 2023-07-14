Стала известна европейская цена на планшеты Samsung Galaxy Tab S9 Series

Ожидается, что серия Samsung Galaxy Tab S9 будет запущена вместе с серией Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и Watch 6 на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 26 июля.

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Эпоха новых флагманов от Samsung

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Презентация новой серии Samsung Galaxy Tab S9 предстоит стать одним из наиболее важных событий в ближайшем будущем. Этот значительный момент в мире технологий запланирован на 26 июля, и многие ждут его с нетерпением. Но это не единственный сюрприз, который нам готовит Samsung. Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, где ожидается анонс нового планшета, также будет местом премьеры нескольких других инновационных продуктов.

Самсунг уже давно зарекомендовала себя как компания, стремящаяся опережать время и устанавливать новые стандарты в сфере мобильных устройств. В этот раз, наряду с Tab S9, ожидается представление серии Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 — свежей линейки смартфонов, которые переписывают правила дизайна и функциональности, преобразуя наше представление о современных телефонах.

И это еще не все. Вместе с вышеупомянутыми новинками, на мероприятии планируется презентация Samsung Watch 6 — нового поколения умных часов, которые станут идеальным дополнением к вашему смартфону или планшету, предлагая продвинутые функции для мониторинга здоровья, спорта и связи.

Таким образом, грядущее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked обещает быть по-настоящему уникальным и интересным, ведь именно здесь мы впервые увидим устройства, которые определит будущее мобильной технологии.

Galaxy Tab S9: дорого-богато

Новость о новом, что скоро выйдет новая серия планшетов Samsung Galaxy Tab S9 порадовала поклонников бренда. Перед его запуском произошла утечка информации о ценах на гаджет и это вызвало легкое перевозбуждение пользователей. Мы получили информацию о ценах из базы данных розничных продавцов. Предыдущий отчет о ценах на Galaxy A14 и S21 FE был точным, и его подхватили многие крупные издания, так что и на этот раз можно верить слухам.

11-дюймовая модель Galaxy Tab S9 (Wifi) 8 ГБ + 128 ГБ будет стоить 929 евро, тогда как вариант 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить 1049 евро. 12,4-дюймовая модель Galaxy Tab S9+ (Wifi) 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить 1149 евро. 14,6-дюймовая модель Galaxy Tab S9 Ultra (Wifi) 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить 1369 евро.

Примечание. Точные цены могут различаться (из-за НДС и пошлин) в разных странах-членах ЕС.

Характеристики планшетов серии серии Galaxy Tab S9

Недавно известный типстер Ишан Агарвал поделился ключевыми характеристиками серии Galaxy Tab S9.

Tab S9 Ultra оснащен 14,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X WQXGA+. Он имеет фронтальную систему с двумя камерами с объективами 12MP и 12MP и заднюю систему с двумя камерами с объективами 13MP и 8MP. Аккумулятор емкостью 11 200 мАч. Устройство может иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Его размеры 326,4 х 208,6 х 5,5 мм.

Tab S9+ оснащен 12,4-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X WQXGA+. Он имеет сверхширокую фронтальную камеру с объективом 12 МП и систему с двумя камерами на задней панели с объективами 13 МП и 8 МП. Аккумулятор емкостью 10 090 мАч. Можно настроить до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Его размеры 285,4 х 185,4 х 5,7 мм.