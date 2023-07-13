В России стартовали продажи кожаных смартфонов Realme

Компания Realme представила в России свои новые смартфоны Realme 11 Pro и 11 Pro+. Сообщение об этом появилось на официальном российском сайте китайского вендора.

© пресс-служба Realme

Realme 11 Pro и 11 Pro+ получили 6,7-дюймовые OLED-экраны с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц. У обеих моделей спереди имеется О-образный вырез под фронтальную камеру с разрешением 16 и 32 МП соответственно.

За производительность новинок отвечает восьмиядерный процессоры MediaTek Dimensity 7050 с частотой до 2,6 ГГц, выполненный по шестинанометровому техпроцессу. И в 11 Pro и в 11 Pro+ оперативной памяти может быть до 12 ГБ, а встроенной – до 256 ГБ.

В Realme 11 Pro используется аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 67 Вт. В свою очередь батарея Realme 11 Pro+ при той же емкости поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт.

Система камер Realme 11 Pro включает две камеры: основную с разрешение 100 МП и дополнительную для размытия фона портретов на 2 МП. В Realme 11 Pro+ используется основная камера на 200 МП, ультраширокоугольная камера на 8 МП, а также макрокамера на 2 МП.

Оба устройства вышли в бежевом, зеленом и черном цветах. В каждом случае используется задник из экокожи. Цена Realme 11 Pro начинается от 30 тыс. руб. Покупка Realme 11 Pro+ обойдется не меньше чем в 36 тыс. руб.