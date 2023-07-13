Пользователи Kandinsky 2.2 от Сбера за сутки создали миллион изображений

«В Kandinsky 2.2 пользователи могут создавать фотореалистичные изображения высокого разрешения — разница с предыдущей версией особенно хорошо видна на портретах. И если раньше картинки были только квадратными, то сейчас появилась возможность задавать соотношение сторон при генерации. Нейросеть также научилась создавать уникальные стикеры, из которых можно собрать стикерпаки в Telegram», — говорится в сообщении.