Пользователи нейросети Kandinsky 2.2 создали 3 млн изображений за 2 дня

За два дня с момента выхода новой версии нейросети Сбера Kandinsky 2.2 пользователи сгенерировали уже 3 млн уникальных изображений. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

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«С помощью Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения высокого разрешения — разница с предыдущей версией особенно хорошо видна на портретах. И если раньше картинки были только квадратными, то сейчас появилась возможность задавать соотношение сторон при генерации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нейросеть Сбера научилась создавать уникальные стикеры, из которых можно собрать стикерпаки в Telegram. Кроме того, бот Kandinsky 2.2 в Telegram благодаря архитектуре ControlNet может быстро изменить по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на загруженном изображении. При этом он сохранит композицию исходной иллюстрации.

«Kandinsky 2.2 умеет также создавать иллюстрацию из нескольких изображений, стилизовать рисунок по текстовому описанию, генерировать картинки, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части (inpainting), делать рисунки в режиме бесконечного полотна (outpainting). Нейросеть Сбера, в отличие от иностранных аналогов, понимает запросы на русском языке. Умеет создавать изображения более чем в 20 стилях», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в Сбере, Kandinsky 2.2 можно протестировать на промостранице модели, на платформе FusionBrain.AI, в Telegram-боте и боте «ВКонтакте», а также при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber, в мобильном приложении Салют. Он доступен и на платформе ML Space.