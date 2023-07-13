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Путин осмотрел отечественные квантовые разработки

Президент России Владимир Путин в рамках посещения первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» осмотрел отечественные квантовые разработки. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Путин уже успел увидеть 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором запущен алгоритм расчета молекулы. Он считается самым мощным квантовым компьютером в РФ.

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Также на выставке представлены датчик, определяющий и измеряющий очень слабые магнитные поля, образец системного блоке на базе процессора «Эльбрус» с интегрированной постквантовой криптографией и мобильную установку, которая позволяет создать спутниковую квантовую сеть.

После осмотра разработок Путин примет участие в пленарном заседании форума.

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