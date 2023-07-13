Глобальное похолодание ускорило эволюцию орхидей

Ученые Центра эволюции Милнера при Университета Бата в Великобритании выяснили, что глобальное похолодание климата послужило основным движущим фактором эволюции орхидей и повлияло на их современное многообразие. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Орхидеи (Orchidoideae) представляют собой одно из крупнейших семейств растений, которое насчитывает 28 тысяч видов, произрастающих по всему миру. Исследователи, которые проанализировали 1475 видов орхидей, установили, что они не развивались постепенно в течение тысяч лет, а новые виды возникали относительно быстро из-за изменений в глобальной температуре.

Ученые изучили тысячи последовательностей ДНК, что позволило составить генеалогическое древо, демонстрирующее степень родства между видами, и использовали статистические модели, чтобы проверить, как изменения климата в истории Земли могли повлиять на видообразование. Также были использованы модели, в которых учитывались 2,5 миллиона записей о географическом распределении видов.

Были обнаружены доказательства того, что большинство видов появилось в течение последних 10 миллионов лет, начиная с миоцена, что совпало с геологическими свидетельствами о глобальном похолодании. Моделирование вероятности различных факторов видообразования показало, что глобальное похолодание в 700 раз больше влияет на видообразование орхидей, чем время. Оно вызвало одновременную диверсификацию в каждом из семи основных регионов, где произрастают орхидеи.