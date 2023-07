Глобальное похолодание ускорило эволюцию орхидей

Ученые Центра эволюции Милнера при Университета Бата в Великобритании выяснили, что глобальное похолодание климата послужило основным движущим фактором эволюции орхидей и повлияло на их современное многообразие. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).