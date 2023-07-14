В iOS 17 появилась функция имитации голоса пользователя

«Личный голос» (Personal Voice) – новая функция в iOS 17, которая может озвучивать напечатанный текст, имитирует уникальный голос пользователя. Данная опция использует машинное обучение для анализа записанных аудио-клипов и создания персонализированной голосовой модели непосредственно на iPhone пользователя.

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Apple заявляет, что «Личный голос» может оказать ценную помощь людям, сталкивающимся с проблемами речи из-за таких состояний, как БАС (боковой амиотрофический склероз) или подобных заболеваний. Это позволяет им сохранить свой уникальный голос и общаться с окружающими без особых усилий.

Чтобы настроить «Личный голос» в iOS 17, необходимо создать аудиозапись своего голоса. Пользователю будет предложено прочитать 150 фраз в тихой обстановке, чтобы обучить модель машинного обучения. Это должно занять около 15-20 минут. Затем iPhone будет использовать записанное аудио для создания персонализированной модели голоса.

Функция «Личный голос» будет применяться во время звонков FaceTime, обычных телефонных разговоров или в сторонних приложениях для общения.

Чтобы использовать записанный голос, необходимо зайти в «Настройки» -> «Специальные возможности» -> «Живая речь». Затем нажать «Голоса» и выбрать созданный личный голос, который появится в верхней части списка.