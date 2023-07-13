В WhatsApp можно будет создать анимированный аватар

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp 2.23.15.6 в магазине приложений Google Play нашли функцию, позволяющую создать анимированный аватар с разными реакциями, как у эмодзи. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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«Улучшение включает возможность настроить собственный аватар, сделав фотографию, а весь дальнейший процесс создания аватара из снимка происходит автоматически», — говорится в статье.

Сейчас функция находится в стадии разработки, поэтому она не готова к выпуску в версии мессенджера для всех пользователей.

Также в WhatsApp добавили расширенную коллекцию собственных аватаров с разными эмоциями, которая автоматически предоставляется всем пользователям после настройки.

Ожидается, что обе функции появятся в ближайшем обновлении приложения для смартфонов на операционной системе Android.

«Аватары уже готовы к использованию, а взаимодействие с ними в чатах выглядит очень стабильным [в бета-версии приложения]», — рассказали журналисты.