В ЦПК рассказали, почему гуманитариев не берут в космонавты

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов заявил, что людей с гуманитарным образованием нужно переучивать, чтобы они смогли стать космонавтами. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

По его словам, гуманитариям все равно понадобится техническое образование, а времени их переучивать нет.

«Профессиональные требования, которые предъявляются к космонавту-испытателю, ... может выполнять изначально человек, получивший базовое системное образование около вот этой профессии», — пояснил Харламов.

Он добавил, что во время отбора претендентов комиссия в первую очередь отбирает кандидатов с определенными специальностями, близкими к профессии космонавта. Предпочтение отдается кандидатам с образованием в области информатики, электроники и радиотехники, фотоники и приборостроения, электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики, машиностроения.