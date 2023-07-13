Apple перевыпустила патч безопасности iOS 16.5.1 Rapid Security Response

Компания Apple выпустила обновление Rapid Security Response (RSR), устраняющее дефект безопасности в iOS 16.5.1 и macOS Ventura 13.4.1, вызванный более ранним RSR. Дефект, который, как сообщается, активно эксплуатировался, заставил Apple принять срочные меры. Подробности уязвимости не раскрыли.

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Обновления RSR позволяют Apple оперативно внедрять исправления безопасности, не затрагивая прошивку устройства. Это означает, что исправления могут применяться автоматически, не требуя вмешательства пользователя или перезагрузки устройства.