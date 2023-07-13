Google изменит работу своего VPN

Google One вносит обновление в свой VPN-сервис, которое улучшит работу пользователей с учетом местоположения. Начиная с конца июля регион IP-адресов по умолчанию для VPN от Google One будет изменен с широкого (страна/штат) на локальный (город), что позволит более точно определять местоположение в приложениях и на веб-сайтах.

© Unsplash

Это обновление стало ответом на отзывы пользователей, которые заметили несоответствия в работе служб определения местоположения при использовании VPN. Google заверяет пользователей, что их реальный IP-адрес и точное местоположение по-прежнему будут защищены от провайдеров и веб-сайтов.

Однако для тех, кто предпочитает использовать более широкий регион IP-адреса, например, свою страну, а не конкретный локальный регион, в Google One будет предусмотрена возможность сохранить прежние настройки по умолчанию.