Рентген выявил скрытые детали на портрете фараона Древнего Египта

Международная группа ученых под руководством исследователей из Университета Сорбонны провела рентгеновский анализ древнеегипетской фрески. Она изображала фараона Рамзеса II и была создана около 3000 лет назад.

© Martinez et al

Рамзес II царствовал около 1279-1213 годов до н.э. Его портрет обнаружили на стене гробницы чиновника по имени Нахтамун, который был похоронен недалеко от Фив (современный Луксор).

Считалось, что фараон на фреске оплакивает смерть своего отца Сети I. Он повернут к человеческой фигуре, детали которой плохо различимы.

Команда отсканировала фреску с помощью портативной рентгенофлуоресцентной томографии (XRF) – метода, при котором рентгеновские лучи используются для определения химического состава объекта. Так им удалось выявить детали, которые были не видны невооруженным глазом.

Результаты показали, что перед Рамзесом стоит не его отец, а бог Птах. Сам фараон изображен с выступающим «адамовым яблоком» – деталь, которая ранее не встречалась в древнеегипетском искусстве.

Также оказалось, что фараону «переодели» нагрудное украшение. Изначально он был нарисован с воротником шебю, который состоял из крупных и тяжелых бусин, соединенных в цепочки. Такой аксессуар был популярен во времена 20-й династии (примерно с 1186 по 1070 год до н.э.), но не использовался при правлении Рамзеса II. Затем его закрасили и нарисовали усех – ожерелье, которое носили как раз во времена фараона.

Ученые предположили, что фреску создали через несколько десятилетий после смерти фараона и сначала нарисовали слишком современный аксессуар, но затем заменили его более подходящим.

Также рентген показал, что фараон изображен с щетиной на щеках. Это также очень необычно, так как египетских правителей рисовали либо гладко выбритыми, либо с бородкой, сообщает PLOS One.