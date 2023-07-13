Беспроводной аналог Wi-Fi оказался в 100 раз быстрее предшественника

Некоммерческая организация Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) приняла новый стандарт световой беспроводной связи под названием Li-Fi. Об этом сообщает Tom's Hardware.

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Вместо радиоволн в Li-Fi данные передаются через двоичные коды с помощью мерцаний света в оптическом диапазоне. Для этого используются обычные светодиодные лампы. Приемники сигналов преобразуют фотоны обратно в информацию.

По словам разработчиков, пользователи не заметят мерцания, поскольку оно происходит на частотах выше 60 Гц и не будет восприниматься человеческим глазом.

Авторы разработки утверждают, что скорость передачи данных через Li-Fi в 100 раз выше, чем у Wi-Fi — она достигает 224 Гбайт/с. Идея использования света вместо радиоволн активно продвигается сторонниками Li-Fi.

Согласно мнениям специалистов, принятие стандарта не приведет к исчезновению Wi-Fi, 5G и даже проводных сетей, так как эти варианты передачи данных имеют свои достоинства.