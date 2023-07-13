Китайские ученые протестировали пленку для защиты ледников от таяния
Группа ученых под руководством доцента Нанкинского университета (провинция Цзянсу, Китай) Чжу Бина протестировала на поверхности ледника специальную пленку, предназначенную для защиты от таяния. Об этом сообщает Bloomberg.
В ходе эксперимента ученые расстелили более 400 кв. м. пленки на поверхности тающего ледника Дагу, расположенного в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе на юго-западе Китая. Особенность материала заключается в том, что он отражает 93% солнечных лучей, защищая от них массивы снега и льда.
«Это очень хорошее решение для локальной борьбы с последствиями изменения климата», — рассказал профессор гляциологии из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Матиас Хусс.
По данным Bloomberg, покрытие ледников рулонами светоотражающего материала — не новая идея. На горнолыжных курортах в Европе используется белый материал для защиты ледников от таяния уже почти два десятилетия.
Однако китайские ученые делают такие методы борьбы с потеплением более технологичными. Для создания своего материала они использовали ацетат целлюлозы, получаемый из растений, с целью минимизации воздействия на окружающую среду. Также вещество может использоваться в виде аэрозоля, который можно с помощью дронов распылять даже в труднодоступных регионах.
Подобные исследования, проводимые ранее, показали, что покрытие частей ледников специальными материалами может уменьшить таяние снега и льда на 50-70%, однако эксперименты еще продолжаются. В сентябре ученые рассчитывают вернуться, чтобы снять пленку и провести дополнительные измерения, чтобы оценить эффективность новой технологии. Специалисты также собрали образцы талой воды, чтобы изучить воздействие материала на окружающую среду. Эксперимент продлится от трех до пяти лет, после чего ученые решат, стоит ли им использовать подобные материалы на других ледниках Китая или за рубежом.