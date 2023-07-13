В Android 14 нашли встроенную игру-пасхалку

Новая бета-версия Android 14 преподнесла пользователям интересный сюрприз. Несмотря на то что основное внимание уделяется исправлению ошибок, в этом обновлении также появилось «пасхальное яйцо», которое можно обнаружить в настройках системы.

При открытии пасхального яйца в Android 14 пользователи попадают в игру на космическую тематику, показывая небольшой космический корабль в центре экрана. Пользователь может управлять космическим кораблем, проводя пальцем по экрану, контролируя направление движения и мощность движителей.

C. Scott Brown / Android Authority

Чтобы открыть эту пасхалку, необходимо зайти в настройки версии Android и быстро нажать на номер версии Android. Появится новый логотип Android 14, длительное нажатие на который перенесет пользователя в захватывающую игру.