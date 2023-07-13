Названы влияющие на стоимость техники в России факторы

Влияние на стоимость техники в РФ могут оказать западные санкции, а также избыток предложения при небольшом спросе, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Об этом пишут «Известия».

По его словам, в настоящее время более 90% электроники в российских магазинах представляет китайская продукция, включая гаджеты, бытовую технику и прочее. Кусков отметил, что сейчас рынок находится в ожидании, и люди предпочитают не тратить деньги, а сохранить их на будущее. Это привело к снижению спроса на все виды товаров. Хотя спрос, похоже, выровнялся в 2022 и 2023 годах, он все равно не достиг уровня 2021 года.

Он также указал, что ситуация с ценами будет различаться в разных сегментах. Например, стоимость смартфонов может вырасти, в то время как на телевизоры и холодильники - снизиться, т.к. они в основном китайского производства.

Эксперт заключил, что на цены может повлиять избыток предложения в сравнении с низким спросом, а также антироссийские санкции. Тогда цены на технику, вероятно, будут колебаться в пределах плюс-минус 10% от нынешних.