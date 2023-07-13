В Бразилии нашли подвески из кости ленивца возрастом 25 тысяч лет

Ученые выяснили, что древние люди использовали кости ленивца, чтобы делать из них подвески.

© royalsocietypublishing.org

На территории Бразилии обнаружены древние артефакты, которые свидетельствуют о том, что древние люди использовали для изготовления украшений кости огромного ленивца.

Открытие сделала команда археологов, работающая в пещерах Санта-Элина в центральной части Бразилии, сообщает журнал Proceedings of the Proceedings of the Royal Society B.

Во время раскопок они наткнулись на подвески из костей ленивца возрастом 25 тыс лет. Поверхность украшений была тщательно отполирована. Также на них имелись крошечные отверстия, которые были проделаны людьми.

Открытие меняет представление о том, когда первые люди появились на территории Бразилии. Ранее считалось, что это произошло 10-12 тысяч лет назад. Но украшения говорят о том, что первые люди прибыли туда гораздо раньше.

Также исследование говорит о том, что люди ходили по континенту в то же время, что и вымершие ныне гигантские ленивцы.