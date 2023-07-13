Найден цветок, снижающий уровень сахара у людей с диабетом

Ученые из Университета Отаго нашли цветок, снижающий уровень сахара у людей с диабетом. Результаты работы опубликованы в журнале Life Metabolism.

© Unsplash

В ходе рандомизированного контролируемого перекрестного клинического исследования, которое продолжалось восемь лет, авторы протестировали три соединения, выделенные из лепестков цветков георгины. Участники эксперимента жили с диагнозом преддиабет или диабет второго типа. Предыдущие испытания на животных показали, что соединение способно сократить воспаление мозга, повысить чувствительность к гормону инсулину в мозге и улучшить регуляцию уровня сахара в крови.

Теперь оказалось, что растительная молекула, полученная из экстракта георгины, стабилизирует уровень сахара в крови пациентов с диабетом.

Технологию уже запатентовали, а исследователи заключили сотрудничество с коммерческой компанией, чтобы вывести на рынок натуральную добавку с экстрактом георгины, направленную на поддержание нормального уровня сахара в крови и инсулина.