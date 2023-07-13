Сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple для работы

Сотрудникам госкомпании «Ростех» запретили использовать технику американской корпорации Apple в служебных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Ростехе» подчеркнули, что речь идет о полном запрете на использование гаджетов Apple для работы во всех организациях, связанных с госкомпанией.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудникам холдинговой компании «Ростеха» - «Швабе» (занимается разработкой и производством оптико-электронных систем) - запретили использовать смартфоны iPhone в служебных целях.

В начале июля ФСБ сообщила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки. В ФСБ заявили об обнаружении на смартфонах Apple «аномалий», обусловленных «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения».

В российской спецслужбе заявили, что вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе смартфоны, в которых использовались sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, «включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР».

Как заявили в ФСБ, полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с Агентстом национальной безопасности (АНБ) США.