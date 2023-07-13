Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел рождение звезды

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» отмечает год работы – его первый снимок был опубликован 11 июля 2023 года. В честь «юбилея» сотрудники NASA представили новые фотографии с изображением новорожденной звезды.

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На изображениях запечатлено молекулярное облако Ро Змееносца, расположенное на расстоянии 390 световых лет от Земли. Также видны около 50 молодых звезд, масса которых равно массе Солнца или даже меньше. Вокруг некоторых из них видны газопылевые диски – образования, в которых зарождаются планеты.

Также на фотографиях можно увидеть горизонтальные струи водорода.

«Это происходит, когда звезда впервые прорывается сквозь свою родовую оболочку из космической пыли и выбрасывает в космос пару противоположных струй, подобно новорожденному, впервые протягивающему руки в мир», – пояснили в космическом агентстве.

В нижней части изображения видна молодая звезда, обладающая достаточной энергией, чтобы образовать пузырь в окружающем его облаке. Межзвездное пространство заполнено газом и пылью, которые служат «сырьем» для новых звезд и планет.

NASA

Ученые отметили, что данные телескопа позволяют пронаблюдать за ранним коротким циклом в жизни звезды. Наше Солнце уже давно миновало эту стадию. Но современные технологии помогают увидеть начало другой звезды.