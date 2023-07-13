Физик оценил возможность «интернет-апокалипсиса» из-за вспышки на Солнце

«Мы проводили расчеты и выяснили, что для того, чтобы такое произошло, нужно примерно в сто раз увеличить мощность самых сильных по уровню событий, которые происходят на Солнце. Тем не менее эти вспышки и магнитные бури могут приводить к тяжелым последствиям для всей планеты. В основном это воздействие оказывается на северные регионы, где сильное магнитное поле, например, в Скандинавии – там регулярно регистрируются эти магнитно-индуцированные токи.», — объяснил директор ИЗМИРАН.