Сделанное на iPhone фото приняли за работу ИИ и не пустили на фотоконкурс

Сделанное на iPhone фото перепутали с работой ИИ и не пустили на фотоконкурс
Фотография, сделанная на iPhone, оказалась настолько качественной, что её ошибочно приняли за работу искусственного интеллекта и исключили из фотоконкурса.
Сьюзи Догерти, мать молодого фотографа, распечатала снимок своего сына, на котором он позирует с манекенами на выставке Gucci, и отправила его на местный фотоконкурс.
Несмотря на положительное впечатление от фотографии, судьи решили исключить работу из конкурса, полагая, что она была создана искусственным интеллектом.
Это вызвало некоторое замешательство у Сьюзи и её сына, однако юноша не расстроился, а наоборот, счёл это комплиментом. Он сказал, что, если его фотографию приняли за работу ИИ, значит, она действительно получилась хорошей.
Отметим, что произошедшее вызвало обсуждения о границах между фотографией, сделанной человеком, и работой искусственного интеллекта. Оно также подчеркнуло значимость и впечатляющие возможности современных смартфонов в создании высококачественных изображений.