Сделанное на iPhone фото приняли за работу ИИ и не пустили на фотоконкурс

Фотография, сделанная на iPhone, оказалась настолько качественной, что её ошибочно приняли за работу искусственного интеллекта и исключили из фотоконкурса.

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Сьюзи Догерти, мать молодого фотографа, распечатала снимок своего сына, на котором он позирует с манекенами на выставке Gucci, и отправила его на местный фотоконкурс.

Несмотря на положительное впечатление от фотографии, судьи решили исключить работу из конкурса, полагая, что она была создана искусственным интеллектом.

Это вызвало некоторое замешательство у Сьюзи и её сына, однако юноша не расстроился, а наоборот, счёл это комплиментом. Он сказал, что, если его фотографию приняли за работу ИИ, значит, она действительно получилась хорошей.