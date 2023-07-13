Россияне признались в тайном чтении сообщений

Примерно каждый пятый опрошенный россиянин (22%) признался, что всегда сначала просматривает сообщения из мессенджеров в push-уведомлениях — таким образом сообщение не получит статус «прочитано». Об этом говорится в результатах исследования «Лаборатории Касперского», поступивших в «Газету.Ru»

«При этом 14% делают так для отдельных чатов или контактов. Однако, например, с голосовыми такая опция не работает», — добавил представитель компании по информационной безопасности.

Чуть больше половины (56%) россиян признались, что не готовы часто отвечать на голосовые сообщения, а 64% нормально относятся только к войсам от друзей или родственников.

Подавляющее большинство опрошенных (67%) согласны, что голосовые легко и быстро отправлять и записывать. При этом 79% считают, что в публичных местах слушать войсы некомфортно, а 50% — что информацию из них трудно запоминать или перепроверять.