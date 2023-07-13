Появились подробности о новом процессоре для смартфонов от Samsung

Samsung уже в шаге от анонса своего нового флагманского процессора для смартфонов — Exynos 2400.

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По данным инсайдеров, новинка будет использовать инновационный метод упаковки, называемый «I-Cube».

Данная технология гетерогенной интеграции позволяет объединить несколько логических матриц, таких как центральный и графический процессоры, а также матрицы памяти, на одном чипе. Подобный подход повышает эффективность и производительность SoC.

Слухи о чипсете Exynos 2400 уже вызывали большой интерес, и новые подробности только усиливают ожидания. В предыдущих утечках было отмечено, что Exynos 2400 показал результаты, сравнимые с процессором M2 от Apple.

Однако, стоит отметить, что результаты бенчмарк-тестов не всегда полностью отражают реальную производительность устройств.

Ожидается, что Samsung представит свой новый процессор Exynos 2400 в ближайшее время, и это событие может стать важным шагом для компании в конкурентной борьбе на рынке смартфонов.