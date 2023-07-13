Ущерб от погодных катаклизмов в США оценили в миллиарды долларов

За первое полугодие 2023 года экстремальные погодные явления в США нанесли ущерб экономике страны более чем на 12 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные Национального центра экологической информации (NOAA) пишет Bloomberg.

По состоянию на 11 июля в США было зарегистрировано 12 погодных катаклизмов, убытки от каждого из которых оценили в сумму свыше одного миллиарда долларов. В их число вошли наводнение в Калифорнии, 10 сильных штормов, включая торнадо, и один зимний шторм.

При этом среднегодовой показатель таких разрушительных явлений с 1980 по 2022 год составляет 8,1. За последние пять лет он был существенно выше — 18, однако даже по сравнению с ним текущие темпы могут указывать на опережение среднего показателя к концу года.

Всего, по данным NOAA, с 1980 года в США произошло 360 климатических и погодных катастроф, которые привели к ущербу и экономическим последствиям на сумму более одного миллиарда долларов. Общие потери превысили 2,57 триллиона долларов.