СМИ сообщили о попытке китайских хакеров взломать почту госдепа США

Хакеры из Китая совершили попытку проникновения в ряд учетных записей почты Госдепа Соединенных Штатов, сообщает New York Times со ссылкой на чиновников.

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Это произошло за несколько недель до поездки главы американской дипломатии Энтони Блинкена в Пекин, которая состоялась в июне. По словам собеседников издания, расследование атаки продолжается. Известно, что злоумышленники не смогли похитить секретную информацию, потому что им не удалось проникнуть в секретные системы электронной почты. По предварительным данным, хакеры связаны с китайскими военными или разведкой КНР.

Представители Белого дома отказались сообщать, какие именно должностные лица подверглись атаке. Госдепартамент обнаружил взлом 16 июня и в тот же день проинформировал об этом Microsoft. При этом в компании говорят, что взлом начался еще в мае.