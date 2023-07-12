Физики изучили человеческие слезы

Ученые из Института строения материи (Мадрид) выяснили, как приблизить искусственные слезы к естественному составу, чтобы облегчить синдром сухого глаза. Исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.

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Ученые собрали слезы здоровых людей и протестировали 10 различных составов искусственных слез. Их анализ позволил улучшить понимание того, каким образом различные концентрации веществ влияют на вязкость (текучесть), эластичность и стабильность. Они также оценили поведение жидкостей на микронном уровне в условиях, например, моргания.

Подробные сведения, полученные учеными о составе и поведении слез, улучшат лечение синдрома сухого глаза. По сравнению с искусственными слезами или другими глазными каплями человеческие слезы представляют собой значительно более сложные жидкости с широким спектром компонентов, включая липиды, углеводы, белки, воду и соли. Именно эта сложная смесь придает слезам идеальную густоту и способность увлажнять глаза, которую трудно воспроизвести с меньшим количеством ингредиентов.

Авторы применили методы микрореологии для отслеживания частиц микронного размера в жидкости. В частности, один из методов (динамическое рассеяние света) был основан на измерении отражения света от частиц в жидкости. Ученые планируют продолжить изучение более сложных составов искусственной слезы и распространить свою работу на изучение слез человека с различными патологиями.