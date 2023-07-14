Google обновил Gmail для складных смартфонов

Gmail представляет новое обновление интерфейса, разработанное специально для складных устройств. Обновление включает в себя «навигационный рельс», который добавляет в приложение удобную боковую панель.

Вместо привычной плавающей кнопки действий кнопка "Написать" для создания нового письма теперь будет располагаться в боковой части пользовательского интерфейса.

Нижняя панель также будет перенесена на боковую сторону и будет содержать ярлыки для входящих сообщений, чата и встреч.

Ben Schoon / 9to5Google

Хотя этот новый пользовательский интерфейс уже был мельком показан в мае, сейчас он впервые виден в более подробном виде.

Обновление пока доступно только для складных устройств, планшеты, возможно, получат его позже. Интересно, что этот интерфейс был замечен на Google Pixel Fold, но не на Pixel Tablet или Galaxy Z Fold 4.