Маск объявил о создании новой ИИ-компании

Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании, которая будет заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал в своём Twitter.

Компания получила название xAI.

«Объявляю о формировании xAI для понимания реальности», – написал он.

При этом каких-либо подробностей по поводу деятельности xAI миллиардер пока не предоставил.