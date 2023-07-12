Маск объявил о создании новой ИИ-компании
Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании, которая будет заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал в своём Twitter.
Компания получила название xAI.
«Объявляю о формировании xAI для понимания реальности», – написал он.
При этом каких-либо подробностей по поводу деятельности xAI миллиардер пока не предоставил.
Отметим, что ранее в СМИ уже появлялась информация о заинтересованности Илона Маска в разработке собственного ИИ. Ранее сообщалось, что миллиардер увеличивает вычислительную мощность Twitter, чтобы использовать её при разработке и для обучения ИИ.
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