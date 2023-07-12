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Маск объявил о создании новой ИИ-компании

Американский миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании, которая будет заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал в своём Twitter.

Маск объявил о создании новой ИИ-компании
© globallookpress.com

Компания получила название xAI.

«Объявляю о формировании xAI для понимания реальности», – написал он.

При этом каких-либо подробностей по поводу деятельности xAI миллиардер пока не предоставил.

Отметим, что ранее в СМИ уже появлялась информация о заинтересованности Илона Маска в разработке собственного ИИ. Ранее сообщалось, что миллиардер увеличивает вычислительную мощность Twitter, чтобы использовать её при разработке и для обучения ИИ.

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