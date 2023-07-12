Honor анонсировала самый тонкий складной смартфон в истории

Honor представила свою последнюю новинку — раскладной телефон третьего поколения, Magic V2, который стал самым тонким в истории.

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Magic V2 всего 9,9 мм в толщину в сложенном состоянии и весит всего лишь 231 г. Это значительно тоньше и легче предыдущих моделей, таких как Xiaomi Mix Fold 2.

Но внешние характеристики — это только часть истории. Смартфон оснащён 7,92-дюймовым основным экраном с разрешением 2156 x 2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает HDR 10+ и обладает яркостью до 1600 нит.

Magic V2 также оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и поддерживает ввод стилусом.

GSMArena

Внешняя сторона смартфона также имеет собственный 6,43-дюймовый экран с разрешением 2376 x 1060 пикселей и частотой обновления 120 Гц. И он тоже поддерживает ввод стилусом и имеет высокую яркость до 2500 нит.

Внутри Magic V2 находится мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, от 12 ГБ до 16 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 1 ТБ памяти. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт.