Найдено новое свойство памяти человека

Psychological Science: люди лучше запоминают цвета реальных объектов, а не абстрактных
Ученые из Дартмутского колледжа выяснили, что люди лучше запоминают цвета реальных предметов, а не абстрактных. Ранее считалось, что зрительная память постоянна и не зависит от условий. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.
Предыдущие работы авторов показали, что люди лучше запоминают объекты реального мира сильнее, а не абстрактные. В новом исследовании они решили проверить, справедливо ли это для запоминания цветов. В одном из экспериментов участникам показывали изображения четырех объектов разного цвета на экране компьютера: реальные и «зашифрованные» версии в другой форме.
«Наши результаты показывают, что память участников на цвета была лучше, когда у них был значимый контекст. Например, люди могли лучше запомнить синий цвет, когда он был частью синего чайника, чем смятая синяя форма», — объяснили ученые.
Зрительная рабочая память человека позволяет мозгу удерживать визуальную информацию в активном состоянии в течение короткого периода времени, например, при поиске потерянного предмета. Предыдущие исследования показали, что объем зрительной рабочей памяти напрямую связан с другими важными когнитивными способностями, включая академическую успеваемость.
В прошлом ученые предполагали, что способность человека к зрительной рабочей памяти постоянна. Новые эксперименты продемонстрировали, что объем зрительной рабочей памяти является гибким.
«Многие показатели рабочей памяти используются в качестве диагностических инструментов для выявления дефицита памяти, но они основаны на предположении, что для этого типа памяти существует фиксированная емкость. Возможно, пришло время переосмыслить методики тестирования, чтобы получать более точную оценку человеческой памяти», — отметили ученые.