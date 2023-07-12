Найдено новое свойство памяти человека

Ученые из Дартмутского колледжа выяснили, что люди лучше запоминают цвета реальных предметов, а не абстрактных. Ранее считалось, что зрительная память постоянна и не зависит от условий. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

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Предыдущие работы авторов показали, что люди лучше запоминают объекты реального мира сильнее, а не абстрактные. В новом исследовании они решили проверить, справедливо ли это для запоминания цветов. В одном из экспериментов участникам показывали изображения четырех объектов разного цвета на экране компьютера: реальные и «зашифрованные» версии в другой форме.

«Наши результаты показывают, что память участников на цвета была лучше, когда у них был значимый контекст. Например, люди могли лучше запомнить синий цвет, когда он был частью синего чайника, чем смятая синяя форма», — объяснили ученые.

Зрительная рабочая память человека позволяет мозгу удерживать визуальную информацию в активном состоянии в течение короткого периода времени, например, при поиске потерянного предмета. Предыдущие исследования показали, что объем зрительной рабочей памяти напрямую связан с другими важными когнитивными способностями, включая академическую успеваемость.

В прошлом ученые предполагали, что способность человека к зрительной рабочей памяти постоянна. Новые эксперименты продемонстрировали, что объем зрительной рабочей памяти является гибким.